Мы подошли к решающему моменту: австрийский полковник о наступлении ВСУ в Херсоне

Октябрь, 20 в 10:23

Наступление ВСУ в Херсоне — самое важное и решающее в этой войне до наступления зимы. Такое мнение в интервью DW высказал военный историк, офицер службы Генштаба австрийской армии, полковник Маркус Райснер.

– Мы действительно подошли к решающему моменту в этой войне до наступления зимы…Украинское наступление в Херсоне — самое важное и решающее из всех. Там россиянам удалось в начале конфликта перейти через Днепр. Даже если сейчас на это не похоже, но теоретически, если они удержат этот плацдарм, подтянут резервы и консолидируют позиции зимой, то могли бы через Николаев напасть на Одессу, лишив Украину выхода к морю, – отметил он.

По его мнению, на сегодняшний день есть два четких индикатора, указывающие на то, что россияне, возможно, откажутся от этого плацдарма.

– Это, с одной стороны, заявление об эвакуации гражданских лиц. Второе — это видно по соцсетям — происходит перегруппировка. Большая проблема для российской стороны — это игольное ушко в виде мостов, которые Украина сильно повредила с помощью систем HIMARS, – объяснил Райснер.

При этом австрийский офицер не смог определить сроки боев за Херсон, потому что ситуация быстро меняется.

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— Мы видели в Харьковской области, что в случае прорыва, даже паники, все может развиваться очень быстро. В Херсоне похожая ситуация, российские солдаты там прижаты к Днепру. Там мало мостов, по которым они могут отойти. Если Украине там удастся прорыв, возможна паника на мостах. Но, возможно, российской армии снова удастся отразить украинскую атаку, – добавил он.

Он также акцентировал внимание на атаках РФ на критическую инфраструктуру, которые имеют серьезные последствия, несмотря на успехи Украины на оперативном уровне.

Поэтому полковник считает, что важно защищать территорию в глубине, чтобы выстоять зиму, а потом, возможно, начать новое наступление на востоке.