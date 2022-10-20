РФ перебросила из Сирии в Украину комплекс С-300 и более тысячи военных — NYT

Октябрь, 20 в 20:11

Россия недавно перебросила более тысячи военных и систему противовоздушной обороны С-300 из Сирии в Украину. Оккупанты используют С-300 для нанесения ударов по украинским городам.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на трех чиновников на Ближнем Востоке.

— Россия недавно передислоцировала важную военную технику и войска из Сирии. Источники на Ближнем Востоке подчеркнули, что ее неустанное вторжение в Украину ослабило влияние Москвы в других странах и устранило одно из нескольких препятствий для поддержки Израилем Украины, — пишет издание.

Официальные лица дали разные оценки изданию по количеству выведенных войск — двое из них сказали, что это два батальона, или от 1200 до 1600 солдат, а другой сказал, что это гораздо больше. Но все сошлись на том, что РФ сократила численность боевого состава в Сирии.

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Израильский чиновник также сказал, что несколько российских командующих переместили из Сирии в Украину, а российское военное руководство в Москве уделяет гораздо меньше внимания группировке в Сирии, в частности военной координации с Израилем.

Когда в Сирии в 2011 году началась гражданская война, диктатор Башар аль-Асад полагался на военную поддержку Ирана и России, чтобы сдержать повстанцев. РФ сохраняла военное присутствие в Сирии с 1970-х, но Путин значительно усилил его в 2015 году, изменив ход войны в Сирии в пользу Асада.

Будучи врагом как Ирана, так и Сирии, Израиль регулярно наносит удары по целям в Сирии, чтобы помешать Тегерану закрепиться у северо-восточной границы Израиля. В 2018 году риск для израильских пилотов во время этих налетов вырос после того, как РФ переместила в Сирию систему ПВО С-300.

— Хотя контроль над С-300 так и не был передан сирийскому правительству, риск того, что они могут быть использованы против израильских самолетов, являлся основной причиной, почему Израиль отклонил запросы Украины на военную технику с начала российского полномасштабного вторжения в феврале, — пишет NYT.

Растущая военная поддержка Ираном России в сочетании с увеличением российских ударов по украинскому гражданскому населению уже возобновила дебаты в Израиле в последние дни о том, должен ли Израиль поставлять оружие Украине.

Газета пишет, что Израиль производит несколько систем ПВО, которые могут быть полезны Украине для сбивания ракет и беспилотников, в частности Iron Dome малой дальности, который Израиль использует против ракет, выпущенных из сектора Газы, и Barak 8 большей дальности.