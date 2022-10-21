Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны ЕС ударами по энергетике — Зеленский

Октябрь, 20 в 21:38

Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в страны Европейского Союза, чтобы усугубить общую ситуацию. Террор РФ против энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине больше проблем с электричеством, теплом осенью и зимой. Тогда больше всего украинцев, вероятно, поедут в другие страны, заявил президент Владимир Зеленский.

По его мнению, на это нужно немедленно ответить. В частности, предоставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны, ввести девятый санкционный пакет против России и Ирана, который поставляет стране-агрессору ударные дроны-камикадзе.

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– Я знаю, что некоторые страны ЕС уже подтвердили свое участие в этой работе. И я призываю вас максимально ускорить реализацию решений. Обращаюсь сейчас к Франции, Италии, к другим нашим партнерам, и не только в Европе, но и в США. Не только для тех, кто производит ПВО и ПРО, но и для тех, кто имеет необходимые системы. Чем защищеннее украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе. Мы должны это обеспечить, — убежден глава государства.

Президент считает, что вторым ответом должны быть мощные санкции против России и Ирана, который помогает государству-террористу. По словам Зеленского, представители Ирана до сих пор врут, что якобы не передавали дроны РФ, несмотря на многочисленные доказательства и ежедневные уничтожения Shahed-136 украинскими силами ПВО.

– Россия должна заплатить за этот террор. И это должно быть отражено в девятом санкционном пакете ЕС. Иран должен быть лишен какой-либо возможности и даже желания поставлять хотя бы кому-то такие дроны. Хорошо, что уже есть первый шаг: одобрены новые индивидуальные санкции против иранских деятелей и компаний. Но несколько человек и компаний – это еще не ответственность. Нужны более системные шаги, – подчеркнул президент.

Зеленский убежден, что террористический план российского руководства должен провалиться, а энергосистема любой страны не должна превращаться в поле боя.