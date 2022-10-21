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Попытки Путина захватить Украину носят лишь медийный характер, поддержка мира не изменится — Арестович

Юля Захарченко, редактор ленты
Попытки Путина захватить Украину носят лишь медийный характер, поддержка мира не изменится — Арестович
Фото: Офис президента

Украину поддерживает очень много стран мира, среди которых США, Италия, Франция и другие. И поддержка Украины не будет уменьшаться, несмотря на разные обстоятельства, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Именно из-за того, что большое количество выборов, создается впечатление, что Путин получит как-то шанс. И близко ничего такого нет по одной простой причине. Причина заключается в том, что предвыборная риторика и реальная политика — это небо и земля. Как только они придут на должности, руководители разведки положат перед ними первые отчеты, они очень быстро начнут дрейфовать.

По мнению Арестовича, Украина будет бороться до полноценной победы в войне, начатой Россией. А попытки Путина захватить Украину носят исключительно медийный характер.

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— Тем более, что прямо сейчас США публично подтверждают, что вне зависимости от результатов выборов, ничего не изменится (в поддержке Украины, — Ред.). Италия то же самое, одна из первых вещей, которые сделала новый премьер-министр, уважаем. Она передала сигнал в Украину, мол спокойно, поддержка была, есть и будет дальше.

Но помним, что Макрон говорил перед выборами, в разгар, когда мы с Бучей разбирались. Однако Франция не просто поддерживает, она усиливает поддержку. Они взялись тренировать наших военных сейчас, выделяют дополнительные €100 млн на помощь Украине.

Есть мировой консенсус, он уже давно решен, Украина будет давить эту войну до победного конца. Победой будет то, что посчитают украинцы, а не то, что нам навяжут. Попытки Путина носят только медийный характер, — считает он.

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Источник: Фейгин Live

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