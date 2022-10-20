США обвинили 5 россиян в уклонении от санкций и отмывании денег – двоих задержали

Октябрь, 20 в 13:07

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение пяти гражданам России по подозрению в уклонении от санкций.

Утверждается, что они принимали участие в схеме незаконного получения миллионов баррелей контрабандной нефти из Венесуэлы и военных технологий США.

Федеральная прокуратура в Бруклине обвинила Юрия Орехова и Светлану Кузургашеву в закупке “чувствительных” военных технологий и технологий двойного назначения в США и доставке их российским компаниям, в том числе обслуживающим оборонный сектор РФ.

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В Министерстве юстиции США сообщили, что они также обвиняются в помощи россиянам приобрести товары, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, которые могут быть использованы в истребителях, ракетных системах и других военных технологиях.

Им были предъявлены обвинения и по другим пунктам: банковское мошенничество, отмывание денег и сговор с целью обмана США.

Гражданам РФ Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, контролирующим подсанкционные российские компании, также предъявлено несколько обвинений, в том числе в сговоре с отмыванием денег и сговоре с целью обмана США. Отмечается, что их компании, находясь под санкциями, получали часть поставок.

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Минюст также обвинил Орехова и сына российского губернатора Артема Усса в контрабанде сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы через подставную компанию, совладельцами которой они были в Германии.

Нефть якобы отправляли клиентам в Китае и РФ, используя незаконные многомиллионные соглашения, которые были заключены двумя гражданами Венесуэлы, Хуаном Фернандо Серрано Понсе и Хуаном Карлосом Сото. Им также предъявлены обвинения.

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис назвал семерых обвиняемых “пособниками преступлений олигархов”. Им грозит до 30 лет заключения, а США запросили экстрадицию Орехова и Усса, которые были арестованы в Германии и Италии соответственно.