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Тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну – Шольц

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил продолжающиеся российские атаки по украинским объектам с использованием боевых дронов.

Во время выступления в Бундестаге в четверг, 20 октября, канцлер заявил, что это военное преступление, которое не достигнет своей цели.

— Такая тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну… Она лишь укрепляет решительность и упорство Украины и ее партнеров, — подчеркнул он.

Он сказал, что российский ракетный террор это поступок, совершенный от отчаяния, равно как и мобилизация на войну россиян.

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Глава немецкого правительства отметил, что российский диктатор Владимир Путин терроризирует Украину, а также нескрываемо и абсолютно безответственно угрожает всему миру применением ядерного оружия.

— Он хочет посеять страх и расколоть единство Запада, но ошибается, считая его слабым. Европа и международные альянсы сильнее, чем когда-либо, и Путин не сможет достичь своих военных целей.

Канцлер заверил, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

18 октября глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что до конца текущего года Украина получит от Германии самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, антидронные системы и реактивные системы залпового огня.

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Источник: Deutsche Welle
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