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В Париже менеджер ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал украинок со словами “Вива Путин”

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Париже менеджер ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал украинок со словами “Вива Путин”

В Париже управляющий одним из ресторанов выгнал украинок из заведения со словами “Вива Путин”.

Видео в Twitter опубликовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.

По его словам, инцидент произошел в парижском ресторане Le Cosy Montparnasse.

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С чего начался конфликт не сообщается, но на видео менеджер ресторана жестами показывает украинкам выйти на улицу и при этом говорит слова: Вива Путин. Мужчина даже поаплодировал себе.

Ответная реакция не заставила себя ждать: украинцы обвалили рейтинг ресторану.

Так, рейтинг у Google опустился до 2,3, а тысячи негативных отзывов написали за последние сутки.

На Tripadvisor также оставили негативные отзывы о ресторане.

Ранее в Париже россияне избили двух украинок. Украинское посольство приняло дело на особый контроль.

Фото: скриншот із відео

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