В Париже менеджер ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал украинок со словами “Вива Путин”
В Париже управляющий одним из ресторанов выгнал украинок из заведения со словами “Вива Путин”.
Видео в Twitter опубликовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.
По его словам, инцидент произошел в парижском ресторане Le Cosy Montparnasse.
С чего начался конфликт не сообщается, но на видео менеджер ресторана жестами показывает украинкам выйти на улицу и при этом говорит слова: Вива Путин. Мужчина даже поаплодировал себе.
Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » ???? pic.twitter.com/KvmLpKbqhn
— Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022
Ответная реакция не заставила себя ждать: украинцы обвалили рейтинг ресторану.
Так, рейтинг у Google опустился до 2,3, а тысячи негативных отзывов написали за последние сутки.
На Tripadvisor также оставили негативные отзывы о ресторане.
Ранее в Париже россияне избили двух украинок. Украинское посольство приняло дело на особый контроль.
Фото: скриншот із відео