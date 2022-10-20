Октябрь, 20 в 10:49

В Париже управляющий одним из ресторанов выгнал украинок из заведения со словами “Вива Путин”.

Видео в Twitter опубликовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.

По его словам, инцидент произошел в парижском ресторане Le Cosy Montparnasse.

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С чего начался конфликт не сообщается, но на видео менеджер ресторана жестами показывает украинкам выйти на улицу и при этом говорит слова: Вива Путин. Мужчина даже поаплодировал себе.

Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » ???? pic.twitter.com/KvmLpKbqhn — Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022

Ответная реакция не заставила себя ждать: украинцы обвалили рейтинг ресторану.

Так, рейтинг у Google опустился до 2,3, а тысячи негативных отзывов написали за последние сутки.

На Tripadvisor также оставили негативные отзывы о ресторане.

Ранее в Париже россияне избили двух украинок. Украинское посольство приняло дело на особый контроль.

Фото: скриншот із відео