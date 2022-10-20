В 22 км от границы Украины: РФ собирает силы на белорусском аэродроме

Октябрь, 20 в 16:50

За последний месяц на военный аэродром в Зябровке под Гомелем в Беларуси активно прибывают российские войска.

Свежие снимки со спутника свидетельствуют, что на аэродроме в 22 км от границы с Украиной стало больше техники и войск РФ, сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

Издание обращает внимание, что в последнее время на аэродром Зябровка прибыло больше российской техники и военных.

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— На самом деле, российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей, – рассказал источник изданию из Гомельского района.

Так выглядел военный аэродром в Зябровке 24 августа 2022 года.

А так он выглядит менее чем через два месяца, 16 октября 2022 года.

На снимках видно, что в северной части аэродрома строят песчаные насыпи.

По информации Радио Свобода, подобные сооружения можно увидеть, например, в воинской части 1146 зенитно-ракетного полка, выполняющей задачи по охране Островецкой АЭС. Там на насыпях установлены радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

На спутниковом снимке внизу, сделанном 16 октября, видно, что на территории аэродрома увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, заметно наличие ЗРК комплексов С-300 и С-400. Также заметили прибывший с горючим поезд.

Фото: Радио Свобода