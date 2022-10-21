Германия передала Украине радиолокационную систему TRML-4D для обнаружения ракет

Октябрь, 21 в 18:21

Германия передала Украине первую радиолокационную систему TRML-4D, которая может обнаруживать вражеские ракеты. В общей сложности компания Hensoldt в рекордно короткий срок должна предоставить четыре таких системы.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Известно, что TRML-4D может находить, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей.

В частности, радиолокационная система может отделить малоразмерные, скоростные, низколетающие, маневрирующие крылатые ракеты. TRML-4D может сопровождать до 1,5 тыс. различных целей на дальностях от 0,01 до 250 км на максимальной высоте около 30 км.

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Недавно также Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T (SLM) после серии ракетных ударов российской армии на территории Украины.