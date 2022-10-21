Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Германия передала Украине радиолокационную систему TRML-4D для обнаружения ракет

Юля Захарченко, редактор ленты
Германия передала Украине радиолокационную систему TRML-4D для обнаружения ракет
Фото: Факты ICTV

Германия передала Украине первую радиолокационную систему TRML-4D, которая может обнаруживать вражеские ракеты. В общей сложности компания Hensoldt в рекордно короткий срок должна предоставить четыре таких системы.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Известно, что TRML-4D может находить, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей.

В частности, радиолокационная система может отделить малоразмерные, скоростные, низколетающие, маневрирующие крылатые ракеты. TRML-4D может сопровождать до 1,5 тыс. различных целей на дальностях от 0,01 до 250 км на максимальной высоте около 30 км.

Сейчас смотрят

Недавно также Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T (SLM) после серии ракетных ударов российской армии на территории Украины.

Читайте
У меня есть фамилии: азовец Кротевич рассказал об ошибках в планировании обороны Мариуполя

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка