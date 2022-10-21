В Белом доме обсуждают проверку компаний Маска относительно рисков нацбезопасности — Bloomberg

Октябрь, 21 в 13:19

Администрация президента США Джо Байдена начала обсуждать, стоит ли властям разрешить органам нацбезопасности проверить некоторые предприятия Илона Маска, включая соглашение по Twitter Inc. и спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские чиновники испытывают неудобство из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковых услуг Starlink в Украину, а также то, что бизнесмен занимает более дружественную позицию к России после серии твитов, в которых изложены мирные предложения, выгодные диктатору РФ Владимиру Путину.

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Власти также озабочены планами Маска купить Twitter вместе с группой иностранных инвесторов.

Агентство подчеркнуло, что обсуждение этого вопроса на ранней стадии. Представители правительства США и разведслужбы взвешивают, какие инструменты, если такие есть, позволят федеральному правительству проверить предприятия Маска.

Рассматривается вариант, что сделки и операции Маска проверит Комитет по иностранным инвестициям в США.

Накануне Илон Маск рассказал, сколько тратит на поддержку работы Starlink в Украине. По его словам, на спутниковую связь для нашей страны тратится около $20 млн в месяц, что по нынешнему курсу около 730 млн грн.

В начале октября Маск попал в скандал, когда предложил “мирный план” Украине, по которому Киев должен был пойти на уступки Москве и отдать территории, в частности Крым, потому что переживал из-за угрозы использования Россией ядерного оружия.

После публикации Маска жестко раскритиковали в соцсетях. В ответ на возмущение миллиардер написал, что “все еще очень поддерживает Украину”, но боится ядерной эскалации со стороны Кремля.

Впоследствии из-за критики Маск сообщил, что отказывается финансировать услуги спутниковой связи Starlink в Украине, и предложил Пентагону оплачивать их вместо него. 15 октября Маск согласился продолжить финансирование спутников Starlink в Украине.