Октябрь, 22 в 19:51

Страна-агрессор Российская Федерация, вероятнее всего, намерена перебросить беженцев из Сирии к границам государств-членов Европейского Союза через Калининград.

По данным издания Bild, специалисты обратили внимание на тот факт, что РФ перевела аэропорт Калининграда с 1 октября в режим Open Skies. Это свидетельствует о том, что он открыт для любых рейсов из всех стран.

Учитывая, что рейсы в Калининград организуют только авиакомпании лояльных к РФ стран, в частности, Сирия, Беларусь и Турция, это может свидетельствовать об увеличении сирийских рейсов.

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Аналитик польского аналитического центра Strategy & Future Марек Буджич отметил, что РФ может попытаться давить на ЕС новой волной мигрантов. По его мнению, это может стать серьезным испытанием для Евросоюза из-за обилия расселения уже принятых переселенцев из Украины.

Эксперт убежден, что Россия пытается увеличить поток беженцев в ЕС посредством ракетного террора против энергетической инфраструктуры Украины.