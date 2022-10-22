Шмигаль призывает Германию быстрее предоставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО

Октябрь, 22 в 18:02

Украине нужны дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны из Германии. Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает ФРГ предоставить их в ближайшие дни.

По словам премьера, немецкая система ПВО IRIS-T уже активно используется на фронте. Благодаря ей удалось спасти множество жизней, однако ВСУ нужно пополнить запасы боеприпасов. Шмыгаль отметил, что это вопрос нескольких дней.

Ракетные атаки российской армии на территории Украины направлены на создание гуманитарной катастрофы и провоцирование новой волны вынужденных мигрантов, считает Шмыгаль.

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– Если в Украине не будет электричества, отопления или воды, это может привести к запланированной гуманитарной катастрофе, которую Европа не видела со времен Второй мировой войны. Становится холодно, и людям это нужно, чтобы выжить, — убежден он.

Именно поэтому необходимо как можно быстрее передать Украине мобильное оборудование для создания электроэнергии и тепла, а также очистки воды, призывает премьер-министр.