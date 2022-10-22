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Вывели под руки: экс-главу Китая Ху Цзиньтао выгнали со съезда Компартии

Валентина Чорна, редактор ленты
Ху Цзіньтао вигнали зі з'їзду Компартії у Китаї
Фото: Getty Images

Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао неожиданно вывели под руки с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии, которое прошло в субботу, 22 октября.

79-летний чиновник сидел в первом ряду в Большом зале народного собрания в Пекине рядом с действующим главой страны Си Цзиньпином, когда к нему подошел один из обслуживающих мероприятие сотрудников.

Сначала Ху Цзиньтао не хотел покидать свое место, но его силой подняли, взяв за руку.

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По словам корреспондентов, после того как эксглава Китая поднялся с кресла в президиуме, к нему подошел заместитель директора Главного управления Коммунистической партии Кун Шаосюнь.

После короткого разговора Ху Цзиньтао, все же, пошел, сказав несколько слов Си Цзиньпину и похлопав по плечу премьер-министра Ли Кэцяна — оба кивнули, но содержание их разговора остается тайной. Выход Ху Цзиньтао официально не объяснили.

Журналисты CNN обратили внимание, что Си Цзинпин положил руку на документ, который пытался достать Ху Цзиньтао.

Напомним, что Ху Цзиньтао был главой Китайской народной республики с 2003 по 2013 годы.

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Источник: CNN
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