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Съезд Компартии Китая утвердил единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина

Юля Захарченко, редактор ленты
Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Во время съезда Коммунистической партии Китая утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. Его избрали главой Компартии Китая на третий пятилетний срок.

Недельный съезд Компартии завершился открытием нового Центрального комитета – центрального руководства партии из 200 членов, который выберет новый список высших лидеров в воскресенье, 23 октября.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и глава Китайского народного политического согласительного совета Ван Ян, которые не имеют тесных связей с Си Цзиньпином, не включены в новый Центральный комитет, то есть они покинули высший руководящий орган Китая и уйдут в отставку.

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Многие ожидают, что назначение Си Цзиньпина генеральным секретарем партии еще на пять лет откроет путь для потенциального пожизненного правления, считают иностранные журналисты. В 69 лет он превысил неофициальный возраст ухода на пенсию в 68 лет для высших лидеров партии.

67-летние Ли Кецян и Ван Ян имеют право служить еще пять лет в высшем постоянном комитете Политбюро партии в соответствии с нормами выхода на пенсию. Однако они досрочно уходят с верхушки партийной власти.

Ли Кецян, второй по рейтингу лидер Китая, должен уйти в отставку в марте с должности премьер-министра в соответствии с конституцией страны, позволяющей работать на этом посту всего два срока. Ван Ян, возглавляющий Народный политический консультативный совет Китая, ранее считался потенциальным преемником Ли Кецяна.

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Источник: CNN
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