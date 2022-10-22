Съезд Компартии Китая утвердил единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина

Октябрь, 22 в 14:53

Во время съезда Коммунистической партии Китая утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. Его избрали главой Компартии Китая на третий пятилетний срок.

Недельный съезд Компартии завершился открытием нового Центрального комитета – центрального руководства партии из 200 членов, который выберет новый список высших лидеров в воскресенье, 23 октября.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и глава Китайского народного политического согласительного совета Ван Ян, которые не имеют тесных связей с Си Цзиньпином, не включены в новый Центральный комитет, то есть они покинули высший руководящий орган Китая и уйдут в отставку.

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Многие ожидают, что назначение Си Цзиньпина генеральным секретарем партии еще на пять лет откроет путь для потенциального пожизненного правления, считают иностранные журналисты. В 69 лет он превысил неофициальный возраст ухода на пенсию в 68 лет для высших лидеров партии.

67-летние Ли Кецян и Ван Ян имеют право служить еще пять лет в высшем постоянном комитете Политбюро партии в соответствии с нормами выхода на пенсию. Однако они досрочно уходят с верхушки партийной власти.

Ли Кецян, второй по рейтингу лидер Китая, должен уйти в отставку в марте с должности премьер-министра в соответствии с конституцией страны, позволяющей работать на этом посту всего два срока. Ван Ян, возглавляющий Народный политический консультативный совет Китая, ранее считался потенциальным преемником Ли Кецяна.