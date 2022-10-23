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Байден планирует баллотироваться в президенты США на второй срок

Валентина Летяк, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден заявил о намерениях в 2024 году снова баллотироваться, хотя официально еще не объявил об этом.

– Я не принял это решение официально, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у меня есть время, чтобы принять это решение, – сказал американский лидер в интервью MSNBC.

По его словам, до сих пор он этого не сделал, поскольку после официального объявления вступит в силу целый ряд правил, в частности, обязывающих его вести себя как кандидат.

Президент США отметил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его намерения.

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Ранее западные СМИ писали, что Джо Байден, вероятно, официально объявит о баллотировании на выборах президента США через несколько месяцев после промежуточных выборов в Конгресс.

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Источник: MSNBC

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