Байден планирует баллотироваться в президенты США на второй срок
Президент США Джо Байден заявил о намерениях в 2024 году снова баллотироваться, хотя официально еще не объявил об этом.
– Я не принял это решение официально, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у меня есть время, чтобы принять это решение, – сказал американский лидер в интервью MSNBC.
По его словам, до сих пор он этого не сделал, поскольку после официального объявления вступит в силу целый ряд правил, в частности, обязывающих его вести себя как кандидат.
Президент США отметил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его намерения.
Ранее западные СМИ писали, что Джо Байден, вероятно, официально объявит о баллотировании на выборах президента США через несколько месяцев после промежуточных выборов в Конгресс.
Источник: MSNBC