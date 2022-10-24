Из-за ударов РФ по Украине Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии — министр

Октябрь, 23 в 21:31

Начиная с 24 октября Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии в том числе и из-за атак России объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.

— С завтрашнего дня из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения объемов поставок газа Газпромом в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные SA Energocom, не покрывают всего потребления с 07:00 до 23:00, — отметил он.

Спыну призвал жителей Молдовы экономить электроэнергию для того, чтобы не было нужды вводить принудительные отключения.

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— Обращение к предпринимателям и деловой среде: отключите рекламное или декоративное освещение, измените время производства, по возможности используйте индивидуальные генераторы, — говорит министр.

По его словам, правительство Молдовы 24 октября планирует принять меры по экономии электроэнергии.