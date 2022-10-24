Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьера Британии

Октябрь, 23 в 23:14

Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Великобритании.

Джонсона поддержали 59 депутатов, но для продолжения выборов ему нужно было достичь поддержку в 100 голосов.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак сообщил о своем выдвижении на должность премьер-министра страны и главы Консервативной партии.

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Экс-министр стал вторым кандидатом, который официально баллотировался. Сейчас его поддержали 144 депутата. Первым кандидатом была лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт.

Ранее Сунак баллотировался на предыдущих выборах премьера, но проиграл Элизабет Трасс, которая подала в отставку.