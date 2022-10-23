Октябрь, 23 в 12:34

Экс-премьер Британии Борис Джонсон и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак провели переговоры.

По данным СМИ, разговор политиков был сосредоточен на потенциальном общем списке во время выборов, однако детали не раскрываются.

Переговоры Джонсона и Сунака состоялись на фоне отставки с должности премьера Лиз Трасс и предстоящих выборов нового лидера Консервативной партии, который вступит в должность премьера.

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По подсчетам ВВС, Сунак пока лидирует в гонке, заручившись поддержкой 128 консерваторов-парламентариев.

В то же время Джонсон находится на втором месте с поддержкой 53 консерваторов. Однако его команда утверждает, что он получит поддержку 100 – минимального количества, необходимого для участия в гонке. Поклонники Сунака в этом сомневаются.

Однако ВВС известно мнение только 204 из 357 членов парламента от Консервативной партии. Многие из них еще должны объявить свою позицию.