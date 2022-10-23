Формируется теневой флот для перевозки российской нефти – Bloomberg

Октябрь, 23 в 8:49

В ожидании введения запрета ЕС на экспорт российской нефти с 5 декабря “для обслуживания интересов Москвы создается огромный теневой флот танкеров с неизвестными владельцами”, пишет агентство пишет Bloomberg.

– Если посмотреть, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неизвестным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот, – утверждает Кристиан Ингерслев, главный полнительный директор Maersk Tankers в Копенгагене, управляющей флотом из 170 кораблей.

По оценкам судового брокера Braemar, для перевозки 4 млн баррелей российской нефти на Дальнем Востоке закуплены еще 240 судов – 102 афрамаксов, 58 суэцмаксов и 80 очень крупных танкеров, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

Руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх говорит, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину резко возросла торговля танкерами неизвестными компаниями в Дубае, Гонконге, Сингапурн и Кипре.

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По его словам, большинство этих судов старые и попадут в теневой флот, при этом некоторые танкеры поставляет российский судовладелец ПАО Совкомфлот.

Эксперты Bloomberg также прогнозируют всплеск перевалки грузов с одного танкера на другой, что связывают как с санкционным риском обработки экспорта непосредственно из российских портов, так и необходимостью перегружать небольшие грузы на большие танкеры для дальних рейсов.

– В то время, как суда часто отправлялись прямо к европейским покупателям, Азия, особенно Китай и Индия, несомненно, станут основными направлениями после 5 декабря, – отмечает агентство.

США, страны G7 и Евроcоюз ввели с 5 декабря запрет на транспортировку российской сырой нефти морским путем.