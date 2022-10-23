Израиль ударил в место сбора иранских дронов возле военного аэропорта в Сирии

Октябрь, 23 в 17:37

Военное материально-техническое обеспечение и оборудование, используемое для создания дронов-камикадзе иранского производства в районе аэропорта Димас в Сирии, уничтожено после прямого обстрела израильскими ракетами.

Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). В сообщении говорится, что радар и взлетно-посадочная полоса в районе аэропорта были обстреляны 21 октября.

По данным обсерватории, несколько партий оружия, боеприпасов и частей для производства дронов начали поступать в аэропорт Димас в январе 2022 года.

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Следует отметить, что в последнее время Иран и поддерживаемые им боевики почти полностью контролировали этот военный аэропорт.

В субботу, 22 октября, появились сообщения об ударе по аэропорту в российских пропагандистских изданиях. В Кремле заявили, что Израиль нанес авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропорту Димас, поразив радиолокационную станцию ​​YLC-6M сирийских сил и взлетно-посадочную полосу.