Октябрь, 23 в 11:04

Си Цзиньпина утвердили на должности лидера Китая на третий пятилетний срок.

Такое решение было принято в воскресенье, 23 октября, после ХХ съезда Коммунистической партии, где внесли соответствующие поправки в Конституцию.

Си Цзиньпин представил новый Постоянный комитет Политбюро, высший руководящий орган Китая, состоящий из лояльных сторонников, закрепив за собой “место самого влиятельного правителя страны со времен Мао Цзэдуна”.

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Во время речи глава КНР сказал, что “развитие Китая не может покинуть мир, и мировое развитие нуждается в Китае”.

Кроме этого, Си Цзиньпин пригрозил Тайваню, заявив о цели “большого омоложения китайской нации”, для чего нужно “поглощение острова”.

Напомним, что в 2018 году глава КНР упразднил ограничение на два президентских срока, позволив себе править бессрочно.

Также Си Цзиньпин в третий раз занял должность председателя Военного совета ЦК КПК. В тоже время, ограничения в два срока продолжают действовать в отношении других членов китайского руководства.