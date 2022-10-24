Октябрь, 24 в 12:54

Иранский генерал, начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Багери отреагировал на санкции Европейского Союза.

Как сообщает издание The Guardian, Багери стал одним из трех иранских высокопоставленных военных, против которых недавно ввели санкции Великобритания и Евросоюз.

Причиной ограничительных мер является использование иранских дронов-камикадзе Shahed-136 для атак на территорию Украины. Иран передал эти дроны стране-агрессору России.

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Комментируя санкции, генерал-майор Багери предложил Евросоюзу “закупить уголь” для своих граждан, чтобы согреть их дома этой зимой на фоне роста цен на энергоносители. Подорожание энергоресурсов спровоцировала полномасштабная война РФ против Украины. К тому же Кремль искусственно провоцирует энергетический кризис, ограничивая поставки газа в Европу.

– Им позволено выявить и конфисковать все имущество и активы генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери в банках по всему миру и использовать их для покупки угля для европейских граждан. Впереди тяжелая зима, – заявил иранский генерал.

Багери также назвал санкции Евросоюза “ошибкой”, подобной тем, “которые допустили США”, когда ввели против него ограничительные меры в 2019 году.

Как известно, в последние недели РФ неоднократно совершала массированные атаки на территорию Украины, используя иранские дроны-камикадзе. Под прицелом агрессора, в частности, находились объекты энергетической инфраструктуры.

На прошлой неделе Совет ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку России дронов. Евросоюз решил заморозить активы трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставки беспилотников.

Под санкции попали генерал-майор Мохаммад Багери, генерал Ходжатола Гореиши, отвечающий за поставки в минобороны Ирана, командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и компания-производитель беспилотников Shahed Aviation Industries.

Аналогичные санкции ввела и Великобритания.