Октябрь, 24 в 7:06

Северная Корея и Южная Корея обменялись предупредительным огнем на морской границе.

Военные Южной Кореи заявили, что совершили около 20 предупреждающих выстрелов после того, как торговый корабль Северной Кореи пересек Северную ограничительную линию в Желтом море, что фактически является морской границей.

После этого судно КНДР отступило на север.

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Вскоре после объявления северокорейские военные заявили, что военный корабль Южной Кореи нарушил западную морскую границу, поэтому было выпущено 10 артиллерийских снарядов из реактивных систем залпового огня.

В Южной Корее отметили, что несколько их военно-морских кораблей, в том числе фрегат, были размещены в районе у границы, но ограничительную линию не пересекали.

Обмен предупредительным огнем между Северной Кореей и Южной Кореей произошел на фоне повышенной напряженности на полуострове из-за постоянных провокаций со стороны КНДР, включая серию испытаний баллистических ракет и выстрелов из артиллерии.

Источник: Yonhap