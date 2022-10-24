Сейчас не время, Борис! Пресса о решении Джонсона и выборы в Британии

Октябрь, 24 в 13:15

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон решил выйти из избирательной гонки за лидерство в Консервативной партии и кресло премьер-министра. О решении стало известно поздно вечером в воскресенье, 23 октября.

Отказ Джонсона выводит в единоличные лидеры гонки экс-министра финансов Риши Сунака.

Британские газеты акцентируют внимание на повороте в борьбе за лидерство тори, а Факты ICTV собрали краткий обзор прессы о последних событиях в Соединенном Королевстве.

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The Guardian

Не лучшее время: Джонсон вышел из гонки за лидерство тори

Газета пишет, что “бывший премьер-министр боролся за поддержку” и что его “отказ делает Сунака фаворитом в борьбе за место на Даунинг-стрит, 10”.

The Sun

Bojo: Нет.

Газета отмечает, что Джонсон “выбросил полотенце из-за опасений, что он может выиграть корону тори, но не сможет сформировать правительство с разгневанными депутатами”.

Редакционная статья газеты обращается к бывшему премьер-министру: Сейчас не время, Борис.

On tomorrow’s front page: Boris Johnson dramatically pulls out of PM race clearing way for Rishi Sunak v Penny Mordaunt contest for No10https://t.co/INRWuRBvmU pic.twitter.com/Ow7h8fl6ox — The Sun (@TheSun) October 23, 2022

Daily Mail

Риши занимает №10 после отказа Бориса

Издание пишет, что “экс-премьер-министр настаивал, что у него были сторонники, чтобы присоединиться к гонке и выиграть голосование среди членов партии. Но он сказал, что это было бы просто неправильно”.

— Ради блага партии и страны Джонсон отказался от своей мечты. Это жест мудрости, чести и политической прозорливости. Его время еще придет, – пишет газета.

Daily Record

Тори делают из гонки фарс

Под лозунгом Лидерская гонка погружается в хаос газета пишет, что Борис Джонсон был вынужден отозвать свою заявку на лидерство тори… спустя всего несколько часов после того, как хвастался тем, что имеет достаточную поддержку, чтобы баллотироваться.

Газета называет это “унизительным разворотом”.

The Times

Сунак стал №10, поскольку Джонсон покидает гонку

Газета пишет, что экс-премьер Джонсон обвиняет в своем выходе из гонки отсутствие единства среди кандидатов.

Отмечается, что Джонсон обвинил Сунака и Мордонт в “неспособности объединиться в национальных интересах после того, как они отклонили его попытки заключить соглашение”.

Сообщалось, что Джонсон встретился с Сунаком и Мордонт в выходные, призывая их отказаться от участия.

23 октября Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку в четверг, 20 октября, после всего шести недель пребывания в должности. Факты ICTV рассказывали, что стало причиной отставки Трасс.