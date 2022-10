Сейчас не время, Борис! Пресса о решении Джонсона и выборы в Британии

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон решил выйти из избирательной гонки за лидерство в Консервативной партии и кресло премьер-министра. О решении стало известно поздно вечером в воскресенье, 23 октября.

Отказ Джонсона выводит в единоличные лидеры гонки экс-министра финансов Риши Сунака.

Британские газеты акцентируют внимание на повороте в борьбе за лидерство тори, а Факты ICTV собрали краткий обзор прессы о последних событиях в Соединенном Королевстве.

Газета пишет, что “бывший премьер-министр боролся за поддержку” и что его “отказ делает Сунака фаворитом в борьбе за место на Даунинг-стрит, 10”.

Газета отмечает, что Джонсон “выбросил полотенце из-за опасений, что он может выиграть корону тори, но не сможет сформировать правительство с разгневанными депутатами”.

Редакционная статья газеты обращается к бывшему премьер-министру: Сейчас не время, Борис.

On tomorrow’s front page: Boris Johnson dramatically pulls out of PM race clearing way for Rishi Sunak v Penny Mordaunt contest for No10https://t.co/INRWuRBvmU pic.twitter.com/Ow7h8fl6ox

— The Sun (@TheSun) October 23, 2022