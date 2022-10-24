Вспомнил Трасс и пообещал служить скромно: Риши Сунак произнес речь как лидер тори

Октябрь, 24 в 19:57

После победы в гонке за лидерство среди консерваторов и должность премьер-министра Риши Сунак выступил с кратким заявлением.

Он отдал должное своей предшественнице Лиз Трасс, и сказал, что страна столкнулась с “глубоким экономическим вызовом”.

– Я хотел бы отдать должное Лиз Трасс за ее самоотверженную службу стране. Она с достоинством и утонченностью прошла через время больших перемен и чрезвычайно сложных обстоятельств как дома, так и за рубежом. Для меня большая честь заручиться поддержкой моих коллег-парламентариев и быть избранным лидером Консервативной и Юнионистской партии, — сказал он.

Сунак назвал самой большой привилегией в жизни служить партии, которую любит, и отблагодарить страну, которой “многим обязан”.

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— Соединенное Королевство — прекрасная страна. Но, несомненно, мы сталкиваемся с серьезными экономическими проблемами. Нам сейчас нужны стабильность и единство, и я сделаю своей первоочередной задачей объединить нашу партию и страну.

Он подчеркнул, что это единственный способ преодолеть сегодняшние вызовы. Сунак пообещал “служить добросовестно и скромно”, и добавил, что будет работать изо дня в день, чтобы “добиться успеха для британского народа”.

24 октября стало известно, что новым лидером Консервативной партии и впоследствии премьер-министром Великобритании станет экс-министр финансов Риши Сунак. В свои 42 года Сунак станет самым молодым премьер-министром Британии более чем за 200 лет.

О его победе сообщил глава комитета Консервативной партии 1922 года сэр Грэм Брейди.

За несколько минут до этого одна из претенденток на лидерство тори Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру и выразила поддержку Сунаку. Днем раньше свою кандидатуру снял экс-премьер Борис Джонсон.