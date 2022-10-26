Грузия продлила программу выплат украинским беженцам еще на шесть месяцев
Власти Грузии решили продлить программу помощи украинским беженцам еще на полгода.
Об этом сообщил сегодня на брифинге после заседания правительства министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили.
– Государство с февраля активно поддерживает украинских беженцев. Сначала ими занимались мэрия и департамент туризма, а с 15 июля – Агентство по делам переселенцев. У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью, — отметил он.
Азарашвили уточнил, что власти Грузии помогают украинским семьям с ежемесячной арендной платой, оказывают соцпомощь.
– Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев, — подчеркнул министр.
По его словам, сегодня в Грузии 500 семей из Украины получают пособие на оплату аренды жилья в размере 300 лари на семью (чуть больше $100). А более 1 050 человек ежемесячно получают социальную помощь в сумме 45 лари на человека.
Всего с июля грузинское правительство профинансировало соцпомощь и аренду квартир для украинских беженцев на примерно 1 млн 800 тыс. лари. В частности, на временное жилье для украинцев, которые выехали в Грузию, убегая от войны, было потрачено до 200 тыс. лари.
Еще до 800 тыс. лари было выделено на медицинские услуги для беженцев в больницах Грузии.
Согласно данным посольства Украины, с 24 февраля, то есть с начала полномасштабной войны, на территории Грузии находятся 25 990 украинцев, из которых 6 980 – дети.
Летом грузинское правительство объявило, что прекращает программу бесплатного расселения беженцев. Вместо этого им пообещали предоставлять по 300 лари на семью и 45 лари на человека.
Как сообщают грузинские СМИ, такую помощь получила лишь пятая часть украинских беженцев. На начало октября денежное пособие на аренду жилья получили 2 745 семей из Украины (5 361 человек).
Источник: Новости-Грузия