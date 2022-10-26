Октябрь, 25 в 21:00

Власти Грузии решили продлить программу помощи украинским беженцам еще на полгода.

Об этом сообщил сегодня на брифинге после заседания правительства министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили.

– Государство с февраля активно поддерживает украинских беженцев. Сначала ими занимались мэрия и департамент туризма, а с 15 июля – Агентство по делам переселенцев. У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью, — отметил он.

Азарашвили уточнил, что власти Грузии помогают украинским семьям с ежемесячной арендной платой, оказывают соцпомощь.

Сейчас смотрят

– Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев, — подчеркнул министр.

По его словам, сегодня в Грузии 500 семей из Украины получают пособие на оплату аренды жилья в размере 300 лари на семью (чуть больше $100). А более 1 050 человек ежемесячно получают социальную помощь в сумме 45 лари на человека.

Всего с июля грузинское правительство профинансировало соцпомощь и аренду квартир для украинских беженцев на примерно 1 млн 800 тыс. лари. В частности, на временное жилье для украинцев, которые выехали в Грузию, убегая от войны, было потрачено до 200 тыс. лари.

Еще до 800 тыс. лари было выделено на медицинские услуги для беженцев в больницах Грузии.

Согласно данным посольства Украины, с 24 февраля, то есть с начала полномасштабной войны, на территории Грузии находятся 25 990 украинцев, из которых 6 980 – дети.

Летом грузинское правительство объявило, что прекращает программу бесплатного расселения беженцев. Вместо этого им пообещали предоставлять по 300 лари на семью и 45 лари на человека.

Как сообщают грузинские СМИ, такую помощь получила лишь пятая часть украинских беженцев. На начало октября денежное пособие на аренду жилья получили 2 745 семей из Украины (5 361 человек).

Источник: Новости-Грузия