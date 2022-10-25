Хвалил Джонсона и предупредил о “трудных решениях” — первая речь Сунака как премьера

Октябрь, 25 в 15:17

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с первой речью в качестве главы правительства. Это произошло на Даунинг-стрит после аудиенции у короля Чарльза III в Букингемском дворце.

Сунак сказал, что за основу на повестку дня своего правительства он поставит “экономическую стабильность и уверенность”, но признал, что “впереди будут трудные решения”.

— Сейчас наша страна переживает глубокий экономический кризис. Последствия Covid еще ощутимы. Война Путина в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепочки поставок по всему миру, — сказал он.

Новый премьер отдал должное своей предшественнице Лиз Трасс. Он заявил, что она с энтузиазмом пыталась внести изменения, но “были допущены некоторые ошибки”. Он добавил, что он был избран лидером консерваторов и премьером, чтобы их исправить.

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– И эта работа начинается немедленно. Я поставлю экономическую стабильность и уверенность в основе повестки дня этого правительства. Это означает тяжелые решения.

Он сказал, что “не оставит следующее поколение с долгами, которые нужно погасить”. Сунак подчеркнул, что всегда будет благодарен Борису Джонсону “за его невероятные достижения в должности премьер-министра”.

Сунак также объявил важные вопросы, которые стоят перед его правительством:

более сильная система здравоохранения, лучшие школы, более безопасные улицы, контроль границ, защита окружающей среды, поддержка вооруженных сил, повышение уровня жизни и развитие экономики, строительство.

25 октября Риши Сунак официально стал новым премьер-министром после аудиенции у короля Чарльза III в Букингемском дворце.

24 октября стало известно, что новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании станет экс-министр финансов Риши Сунак.