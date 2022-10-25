Моравецкий: Тот, кто не поддерживает Украину – или предал ценности цивилизации или под заблуждением РФ

Октябрь, 25 в 17:50

В нынешней ситуации поддержка Украины в интересах безопасности западного мира, и кто этого не делает — изменяет цивилизационным ценностям или не понимает реальной картины событий.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине 25 октября.

Моравецкий подчеркнул, что Украине важно оказывать военную и финансовую поддержку в ближайшее время и в течение 2023 года.

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Премьер сказал, что поддержка Украины – лучшая гарантия безопасности и мира на следующие десятилетия.

— Тот, кто не поддерживает Украину, или предал ценности нашей цивилизации или попал под заблуждение России. Или и то, и другое, – подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что поражение РФ становится ближе благодаря успехам ВСУ, западным санкциям и решительности и единству стран Запада.

— Чтобы победить в войне с РФ, мы должны выстроить совершенно новую архитектуру безопасности в экономическом и политическом измерениях. Экономическая реконструкция Украины также является очень важным условием безопасности Европы, — сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что страна-агрессор должна заплатить за причиненный ущерб как вариант за счет конфискованных и замороженных российских активов. А также сказал, что Россия должна выплатить Украине репарации, ведь очень часто случались случаи в истории, когда агрессор избегал последствий.

Источник: PAP