Мы должны поддерживать Украину. Она должна победить — Трасс в прощальной речи

Октябрь, 25 в 12:54

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс произнесла прощальную речь на своем посту перед отставкой.

Перед собравшимися на Даунинг-стрит журналистами Трасс сказала, что быть премьер-министром было “большой честью”.

Она заявила, что ее правительство “действовало незамедлительно и решительно на стороне трудолюбивых семей и бизнеса”.

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— За период пребывания в должности премьер-министра я как никогда убеждена, что нам нужно быть смелыми, — сказала Трасс.

По ее словам, Великобритания “не может позволить себе быть страной с низким уровнем развития” и “нужно воспользоваться свободами Brexit”.

Трасс отметила поддержку Украины и добавила, что страна должна и дальше поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.

— Демократические страны должны быть в состоянии быть полезными собственному народу. Мы должны иметь возможность опередить автократические режимы. Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину. Украина должна победить, и мы должны продолжать укреплять оборону нашей страны, – сказала она.

Свою речь она завершила словами: Я верю в британский народ и знаю, что впереди светлые дни.

После этого Трасс отправилась на аудиенцию к королю Чарльзу III, который примет ее отставку. Позже состоится встреча монарха с новым главой правительства Риши Сунаком.

В ходе встречи с королем нового министра попросят сформировать правительство.

24 октября стало известно, что новым лидером Консервативной партии и впоследствии премьер-министром Великобритании станет экс-министр финансов Риши Сунак. В свои 42 года Сунак станет самым молодым премьер-министром Британии более чем за 200 лет.