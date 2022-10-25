Мы должны поддерживать Украину. Она должна победить — Трасс в прощальной речи
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс произнесла прощальную речь на своем посту перед отставкой.
Перед собравшимися на Даунинг-стрит журналистами Трасс сказала, что быть премьер-министром было “большой честью”.
Она заявила, что ее правительство “действовало незамедлительно и решительно на стороне трудолюбивых семей и бизнеса”.
— За период пребывания в должности премьер-министра я как никогда убеждена, что нам нужно быть смелыми, — сказала Трасс.
По ее словам, Великобритания “не может позволить себе быть страной с низким уровнем развития” и “нужно воспользоваться свободами Brexit”.
Трасс отметила поддержку Украины и добавила, что страна должна и дальше поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.
— Демократические страны должны быть в состоянии быть полезными собственному народу. Мы должны иметь возможность опередить автократические режимы.
Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину. Украина должна победить, и мы должны продолжать укреплять оборону нашей страны, – сказала она.
Свою речь она завершила словами: Я верю в британский народ и знаю, что впереди светлые дни.
После этого Трасс отправилась на аудиенцию к королю Чарльзу III, который примет ее отставку. Позже состоится встреча монарха с новым главой правительства Риши Сунаком.
В ходе встречи с королем нового министра попросят сформировать правительство.
24 октября стало известно, что новым лидером Консервативной партии и впоследствии премьер-министром Великобритании станет экс-министр финансов Риши Сунак. В свои 42 года Сунак станет самым молодым премьер-министром Британии более чем за 200 лет.