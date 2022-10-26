Октябрь, 25 в 23:45

Президент Израиля Ицхак Герцог намерен предоставить властям США доказательства использования иранских дронов для атак на территорию Украины.

Об этом информируют израильские СМИ, в частности The Times of Israel.

Ицхак Герцог прибыл в Вашингтон во вторник, 25 октября. Его визит предполагает встречу с президентом США Джо Байденом в среду.

Сейчас смотрят

Перед отъездом в США президент Израиля сообщил, что актуальной темой повестки дня будет “иранская угроза, дестабилизирующая не только Ближний Восток, но и весь мир”.

По данным пресс-службы израильского лидера, он поделится фотодоказательствами, подтверждающими, что Россия использует передовые иранские дроны во время атак на Украину.

Сотрудники службы безопасности Израиля применили визуальный анализ, чтобы определить, что фрагменты дронов, используемых против Украины, идентичны тем, которые разработаны в Иране.

В офисе Герцога отметили, что “несмотря на опровержения Ирана и попытки скрыть их иранское происхождение, добавив российскую надпись”, понятно, что фрагменты беспилотников идентичны иранским.

На фотографиях, которыми президент Израиля планирует поделиться с США, изображены иранский дрон-камикадзе Shahed-136, запущенный во время учений в Иране в декабре 2021 года, и аналогичный беспилотник, сбитый в Украине. Фото являются доказательством того, что эти беспилотники имеют много одинаковых характеристик, включая структуру, размер и нумерацию.

Другие данные свидетельствуют о том, что дроны, сбитые в Украине, имеют двигатели, аналогичные тем, которые были продемонстрированы Ираном в рамках выставки в октябре 2014 года.

– Иран еще раз доказывает, что ему нельзя доверять, и что в каждом регионе, где есть убийства, страдания и ненависть, присутствует Иран. Иранское оружие играет центральную роль в глобальной дестабилизации, и международное сообщество должно усвоить этот урок сейчас и на будущее, — говорится в заявлении Ицхака Герцога.

Каким именно официальным лицам США будут представлены фотоподтверждения, не уточняется.

Ицхак Герцог уже встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и во время этих переговоров упоминались иранские дроны. Блинкен, в частности, отметил, что удары этих беспилотников провоцируют ужасающие последствия в Украине, и США “полны решимости противостоять этому”.

А Герцог сообщил, что намерен обличать тот факт, что “иранское оружие используется против мирного населения в Украине”.

Как известно, в последние недели Россия неоднократно применяла иранские дроны-камикадзе для ударов по городам и энергетической инфраструктуре Украины.

В связи с этим Европейский Союз и Великобритания утвердили санкции против Ирана.

По данным украинской разведки, Иран может в ближайшее время передать РФ дроны нового типа Arash-2 и баллистические ракеты.

Источник: The Times of Israel, Haaretz