Риши Сунак стал новым премьером Британии после назначения короля

Октябрь, 25 в 13:52

Риши Сунак официально стал новым премьер-министром после аудиенции у короля Чарльза III в Букингемском дворце во вторник, 25 октября.

После отставки Лиз Трасс монарх назначил Сунака премьером и попросил его сформировать правительство. После этого Сунак отправился на Даунинг-стрит, чтобы выступить с речью.

Сунак стал третьим премьером Британии за семь недель.

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Трасс была 15-м премьер-министром за время правления королевы Елизаветы II, но пробыла в кресле главы правительства кратчайший срок за всю историю Британии – всего 49 дней.

В прощальной речи на Даунинг-стрит Трасс заявила, что ее короткий срок в должности премьер-министра оставил ее “убежденной в том, что нужно быть смелыми и противостоять вызовам”.

Она также призвала правительство своего преемника и дальше поддерживать Украину, со словами: Украина должна победить.

24 октября стало известно, что новым лидером Консервативной партии и впоследствии премьер-министром Великобритании станет экс-министр финансов Риши Сунак. В свои 42 года Сунак станет самым молодым премьер-министром Британии более чем за 200 лет.