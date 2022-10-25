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Чтобы гарантировать поддержку Украины: Джонсон планирует больше времени проводить в США

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Борис Джонсон
Фото: Офис президента

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует и дальше сотрудничать с западными союзниками, чтобы усиливать поддержку Украины.

По информации СМИ, он хочет проводить больше времени в Вашингтоне, чтобы гарантировать непрерывную поддержку со стороны США.

По словам близких союзников Бориса Джонсона, его попытка вернуть себе прежнюю должность не остановит политика от дальнейшей дипломатической работы.

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В частности, он хочет использовать собственный авторитет, достигнутый во время пребывания на должности премьер-министра Великобритании как один из главных инструментов усиления поддержки Украины со стороны Запада.

Именно поэтому Джонсон планирует проводить больше времени в Вашингтоне, чтобы лоббировать дальнейшую двухпартийную поддержку со стороны США.

В окружении бывшего премьер-министра говорят, что официальной роли у него еще нет. Однако Борис Джонсон очень переживает из-за ситуации в Украине.

Напомним, после того, как 20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании, СМИ предполагали, что Борис Джонсон может снова побороться за премьерское кресло.

Однако он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Великобритании.

Источник: Financial Times
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