Украинцев в Бельгии просят покинуть временные центры и найти постоянное жилье
В Бельгии остается актуальной проблема жилья для украинцев, оказавшихся в стране из-за войны.
Как сообщило Управление иммиграции Бельгии временное убежище получили до 60 тыс. украинских беженцев.
С марта Бельгия предоставила защиту 59 143 лицам, из них 57 767 гражданам Украины. Рекордное количество людей попало в Бельгию в апреле – 26,5 тыс.
По прибытии беженцев из Украины сначала размещали в центре Ariane в Брюсселе, которым занимается Фламандский отдел Красного Креста. Это жилье предполагало лишь как временное убежище, но в итоге 25% людей живут там более четырех месяцев, а 35% — свыше месяца.
Представитель центра Йоахим Деман сказал, что центр почти достиг максимальной емкости и что, поскольку он планирует принимать беженцев из других стран, вскоре не будет места для всех украинцев.
Поэтому в центре попросили украинцев найти собственное жилье или по крайней мере сделать более ровное разделение размещения беженцев во Фландрии, Брюсселе и Валлонии.
Из-за этого в Бельгии выражают опасения, что прием беженцев в Бельгии в скором времени может достичь критического предела.
Источник: The Brussels Times