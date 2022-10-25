Украинцев в Бельгии просят покинуть временные центры и найти постоянное жилье

Октябрь, 25 в 19:03

В Бельгии остается актуальной проблема жилья для украинцев, оказавшихся в стране из-за войны.

Как сообщило Управление иммиграции Бельгии временное убежище получили до 60 тыс. украинских беженцев.

С марта Бельгия предоставила защиту 59 143 лицам, из них 57 767 гражданам Украины. Рекордное количество людей попало в Бельгию в апреле – 26,5 тыс.

Сейчас смотрят

По прибытии беженцев из Украины сначала размещали в центре Ariane в Брюсселе, которым занимается Фламандский отдел Красного Креста. Это жилье предполагало лишь как временное убежище, но в итоге 25% людей живут там более четырех месяцев, а 35% — свыше месяца.

Представитель центра Йоахим Деман сказал, что центр почти достиг максимальной емкости и что, поскольку он планирует принимать беженцев из других стран, вскоре не будет места для всех украинцев.

Поэтому в центре попросили украинцев найти собственное жилье или по крайней мере сделать более ровное разделение размещения беженцев во Фландрии, Брюсселе и Валлонии.

Из-за этого в Бельгии выражают опасения, что прием беженцев в Бельгии в скором времени может достичь критического предела.

Источник: The Brussels Times