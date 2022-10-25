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Факты / Світ / Мировые новости

Война в Украине: Макрон призвал Папу Римского позвонить Путину и главе РПЦ Кириллу

Марта Бондаренко, редактор ленты
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы приблизить окончание войны в Украине.

Эммануэль Макрон и Франциск встретились в Ватикане.

Макрон также попросил Франциска поговорить с президентом США Джо Байденом.

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Агрессия Москвы является плодом преувеличенного национализма и чувства изоляции, заявил французский лидер, отметив, что война России против Украины была неоправданной.

— Они (в РФ — Ред.) были убеждены, что угрозы есть, что остальной мир, по крайней мере западный мир, попытается уничтожить Россию, — сказал Макрон.

Президент Франции осудил то, что Россия в своих целях манипулирует православной религией. Однако как именно — не стал уточнять.

Стоит напомнить, что патриарх Русской православной церкви Кирилл всецело поддержал Путина в войне против Украины, назвав вторжение частью метафизической битвы против Запада.

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Папа Франциск призвал Путина прекратить "спираль насилия и смерти"

Прекрасно осознавая близость Кирилла к Путину, Папа Франциск несколько раз добивался встречи с патриархом.

Ранее Папа Франциск призвал мир предпринять шаги к разоружению, чтобы не допустить самоуничтожения. По его словам, иметь ядерное и атомное оружие безнравственно

Источник: Le Point, News & Observer, Медуза

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