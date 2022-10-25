Война в Украине: Макрон призвал Папу Римского позвонить Путину и главе РПЦ Кириллу
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы приблизить окончание войны в Украине.
Эммануэль Макрон и Франциск встретились в Ватикане.
Макрон также попросил Франциска поговорить с президентом США Джо Байденом.
Агрессия Москвы является плодом преувеличенного национализма и чувства изоляции, заявил французский лидер, отметив, что война России против Украины была неоправданной.
— Они (в РФ — Ред.) были убеждены, что угрозы есть, что остальной мир, по крайней мере западный мир, попытается уничтожить Россию, — сказал Макрон.
Президент Франции осудил то, что Россия в своих целях манипулирует православной религией. Однако как именно — не стал уточнять.
Стоит напомнить, что патриарх Русской православной церкви Кирилл всецело поддержал Путина в войне против Украины, назвав вторжение частью метафизической битвы против Запада.
Прекрасно осознавая близость Кирилла к Путину, Папа Франциск несколько раз добивался встречи с патриархом.
Ранее Папа Франциск призвал мир предпринять шаги к разоружению, чтобы не допустить самоуничтожения. По его словам, иметь ядерное и атомное оружие безнравственно
Источник: Le Point, News & Observer, Медуза