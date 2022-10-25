Уоллес, Клеверли и Рааб: известны первые назначения в правительстве Сунака

Октябрь, 25 в 19:45

Офис премьер-министра Великобритании сообщил о первых кадровых назначениях в правительстве Риши Сунака.

Доминик Рааб, не получивший назначения во время формирования кабинета Лиз Трасс, занял должность заместителя премьер-министра, должность министра юстиции и лорда-канцлера.

Рааб занимал эти должности в 2021-2022 годах в правительстве экс-премьера Бориса Джонсона. Ранее Рааб был главой британского МИД.

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На Даунинг-стрит сообщили, что Джеймс Клеверли сохранил должность главы МИД в правительстве Сунака, Джереми Хант остается в должности главы Минфина, а министр обороны Бен Уоллес продолжит возглавлять Минобороны Соединенного Королевства.

Министерство внутренних дел снова возглавит Суэлла Браверман, подавшая в отставку в правительстве Лиз Трасс.

Пенни Мордонт, которая сняла свою кандидатуру с избирательной гонки и заявила о поддержке Сунака за несколько минут до оглашения результатов, снова назначили лидером Палаты общин.

Министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии стал Грант Шэппс, который после отставки Браверман в правительстве Трасс возглавил МВД. Главой Консервативной партии стал экс-министр финансов Надхим Захави.

Министерство образования Британии возглавила Джиллиан Киган, а Мел Страйд – новый министр труда и пенсий Британии.

25 октября Риши Сунак официально стал новым премьер-министром после аудиенции у короля Чарльза III в Букингемском дворце.