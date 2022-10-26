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Белый дом опроверг проверку компаний Маска на наличие угроз нацбезопасности

Валентина Чорна, редактор ленты
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Сообщения о том, что США обсуждают проведение проверки по национальной безопасности некоторых предприятий Илона Маска, “не соответствует действительности”.

Об этом на брифинге в понедельник, 24 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отвечая на вопрос о проверке предприятий Маска, Жан-Пьер сказала:

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– Я знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали эти сообщения, они не соответствуют действительности, – заявила она.

В то же время, она отказалась комментировать отношения администрации Байдена с Маском или его деловые отношения с другими странами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена якобы обсуждает, стоит ли властям разрешить органам нацбезопасности проверить некоторые предприятия Илона Маска, включая соглашение по Twitter Inc. и спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.

По данным агентства, США также обеспокоены планами Маска купить Twitter вместе с группой иностранных инвесторов.

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Источник: Insider
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