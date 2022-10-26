Белый дом опроверг проверку компаний Маска на наличие угроз нацбезопасности
Сообщения о том, что США обсуждают проведение проверки по национальной безопасности некоторых предприятий Илона Маска, “не соответствует действительности”.
Об этом на брифинге в понедельник, 24 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Отвечая на вопрос о проверке предприятий Маска, Жан-Пьер сказала:
– Я знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали эти сообщения, они не соответствуют действительности, – заявила она.
В то же время, она отказалась комментировать отношения администрации Байдена с Маском или его деловые отношения с другими странами.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена якобы обсуждает, стоит ли властям разрешить органам нацбезопасности проверить некоторые предприятия Илона Маска, включая соглашение по Twitter Inc. и спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.
По данным агентства, США также обеспокоены планами Маска купить Twitter вместе с группой иностранных инвесторов.