Октябрь, 26 в 14:41

Российская военная модель терпит фиаско, а военно-промышленный комплекс РФ встал на путь деградации. Победа Украины состоится, вероятно, не в ближайшее время, однако может произойти за один день.

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник, отметивший, что история помнит не один случай поражения государства за один день. Вероятно, Россия может проиграть по такому же сценарию.

– Третья за 100 лет так называемая мобилизация. Сотни тысяч бежавших от мобилизации россиян не смогли убежать от войны. Почему я говорю так? Для них смертельной опасностью стала личная безопасность, но те, кто встал и кого взяли, они пошли в бой, они получили оружие. И интересная деталь: они получили много громких и радостных эмоциональных всплесков, когда начали друг в друга стрелять на полигонах. Конечно, это очень хорошо. Но я хочу подчеркнуть: имея оружие в руках, они не развернули его против своего командования. Они не захватили, условно, в Белгородской области административные здания и не выдвинули ультиматум: мы не пойдем на эту войну. Это важная деталь, которую нужно понять, – убежден он.

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Военный эксперт отметил, что россияне пошли воевать против Украины, сравнив их с овцами в заслании. Однако говорить о тотальной деморализации армии РФ — совсем неуместно. Поражение РФ может произойти в один день, но не стоит делать на это ставку.