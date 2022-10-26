Командующий армией Литвы выступил против передачи гаубиц и систем ПВО Украине

Октябрь, 26 в 16:56

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис утверждает, что не хочет передавать гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS Украине. Об этом он намерен публично заявить на заседании Государственного Совета обороны Литвы.

– У нас должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачи без вооружения. Вооружение, которое у нас есть, находится на той границе, когда мы больше не можем раздавать его, — считает он.

Глава Комитета нацбезопасности и обороны Сейма Лауринас Кащюнас призвал найти “золотую середину” между оказанием военной помощи Украине и обеспечением защиты Литвы. Он считает, что поддержать Украину можно с помощью других способов.

Литовский политик отметил, что его страна намерена выделить помощь ориентировочно в €50 млн, часть из которой будет придназначена на военные учения украинских бойцов.

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По его словам, литовские военные могут обучать тысячи солдат ВСУ, а также найти другие способы поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

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Источник: LRT