Турция разработала дрон-камикадзе Deli, который планирует поставить на вооружение до конца года

Октябрь, 26 в 11:42

В Турции местная компания Titra Teknoloji разработала обновленный дрон-камикадзе Deli, который планируют передать на вооружение до конца 2022 года.

Беспилотник впервые был представлен на оборонной выставке SAHA Expo в Стамбуле 25 октября. Гендиректор компании Давут Йилмаз отметил, что на сегодняшний день эксперты завершают испытания дрона-камикадзе.

Согласно плану, этот беспилотник планируют поставлять на вооружение до конца этого года. Известно, что дрон имеет возможность действовать в автономном и режиме ручного управления.

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Предполагается, что беспилотник-камикадзе достаточно легко транспортировать и подготовить для использования ориентировочно за 15 минут. Специалисты оснащают дрон специальными средствами радиоэлектронной борьбы.

Прогнозируемая максимальная скорость – 180 км в час, а высота – до 3,5 тыс. м. Согласно характеристикам, рабочая зона беспилотника – около 85 км. Дрон можно будет привлекать в бою на высоте до 150-500 м, который сможет перенести боевой заряд массой до 3,1 кг.