Украина ждет поставок ударных беспилотников Switchblade 600 от США – Резников
Правительство Украины ожидает поставок тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade 600 из США. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии иностранным журналистам.
— Мы еще ждем беспилотники Switchblade 600. США пообещали помочь Киеву увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависнуть над целью до того, как оператор направит ее на удар, — отметил глава Минобороны.
Компания AeroVironment, производящая дроны, сообщила, что первую партию из 10 беспилотников должны передать в течение нескольких недель.
По словам Резникова, за последние недели Иран продал стране-агрессору России около 2,4 тыс. дронов. По этой причине первоочередным приоритетом останется снабжение систем противовоздушной обороны, уверяет он.
— Нужно разделить цели в воздухе. Например, для поражения крылатых или баллистических ракет системы обороны будут использовать IRIS-T из Германии или наши советские системы типа Бук. Против иранских дронов мы можем использовать более дешевую технику, например, Gepard, Stingers и Starstreak или другую технику от наших партнеров, — отметил министр.