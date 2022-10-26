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Украина ждет поставок ударных беспилотников Switchblade 600 от США – Резников

Юля Захарченко, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Правительство Украины ожидает поставок тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade 600 из США. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии иностранным журналистам.

— Мы еще ждем беспилотники Switchblade 600. США пообещали помочь Киеву увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависнуть над целью до того, как оператор направит ее на удар, — отметил глава Минобороны.

Компания AeroVironment, производящая дроны, сообщила, что первую партию из 10 беспилотников должны передать в течение нескольких недель.

По словам Резникова, за последние недели Иран продал стране-агрессору России около 2,4 тыс. дронов. По этой причине первоочередным приоритетом останется снабжение систем противовоздушной обороны, уверяет он.

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— Нужно разделить цели в воздухе. Например, для поражения крылатых или баллистических ракет системы обороны будут использовать IRIS-T из Германии или наши советские системы типа Бук. Против иранских дронов мы можем использовать более дешевую технику, например, Gepard, Stingers и Starstreak или другую технику от наших партнеров, — отметил министр.

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Источник: Politico
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