Украина начала сотрудничать с Израилем для получения разведданных об иранских дронах

Октябрь, 26 в 17:40

Украина находится в начале пути сотрудничества с Израилем, который может передавать разведывательные данные об ударных дронах-камикадзе иранского производства, используемых Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам на вопрос о вероятной передаче Израилем разведданных об иранских беспилотниках во время брифинга с президентом Гвинеи-Бисау 26 октября.

– Всех смущают наши отношения (с Израилем, – Ред.). Хотя в последнее время они стали теплее. После паузы мы видим шаги вперед, — считает глава государства.

По его словам, сотрудничество с Израилем в вопросе передачи данных об ударных дронах иранского производства началось несколько дней назад. Зеленский утверждает, что информация израильской разведки подтверждает, что в ГУР знали о передаче России более 400 беспилотников от Ирана.

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– Израиль знает, что такое война. Мы считаем, что Израиль должен больше поддерживать Украину. Мы ждем этого еще с 24 февраля, — подчеркнул президент Зеленский.