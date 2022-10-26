Октябрь, 26 в 17:51

После сообщения о гибели кадыровцев на Херсонщине глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все истинно верующие должны встать на борьбу против “сатанизма”, и назвал эту борьбу джихадом.

Что такое джихад — далее в нашем материале.

Джихад: история понятия

В исламской вере джихад понимают как войну за торжество идей ислама. Еще пророк Мухаммед, живший в VI веке нашей эры, осознавал, что невозможно распространять ислам без военных столкновений.

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Каждый мусульманин обязан прилагать усилия для утверждения и защиты ислама, тратить для этого свои материальные ресурсы, умственные способности и все свои силы. Если отстоять веру не удается, мусульмане должны начать вооруженную борьбу против врагов своей религии.

С арабского джихад переводится как “усилие” и считается борьбой за то, что является для мусульманина самой благородной и высшей целью.

Намеки на джихад присутствуют и в священной книге каждого мусульманина Коран. Там отмечается, что борьба за веру является священной обязанностью каждого мусульманина, способного носить оружие.

Джихад изначально понимался как борьба в защиту и за распространение ислама. Со временем это понятие развилось, и к X-XI векам появилось учение о священной войне, которая понималась как подвиг во имя веры.

В исламе джихад является обязанностью каждого мусульманина.

Каким бывает джихад

В общем джихад разделяют на большой и малый. Большой джихад — это борьба с внутренними пороками и грехами.

Малый джихад может включать в себя военный компонент — войну с неверными и войну, прежде всего направленную на защиту ислама. Считается, что малый джихад может быть объявлен только в том случае, когда нападают на мусульман, но исторически под джихадом понимается любой вооруженный конфликт против врагов мусульманской веры.

На самом деле джихад — очень широкое понятие, которое не останавливается только на вооруженном конфликте.

Для верующих мусульман это прежде всего борьба со своими страстями и социальным неравенством. Участники джихада моджахеды должны постоянно распространять свою веру.

Интересен момент, что моджахеды начинают войну с врагами во имя Аллаха.

Интересные традиции

В момент ведения малого джихада, перед началом боя с врагом, мусульмане должны сделать все, чтобы не допустить кровопролития.

Мусульмане могут предложить врагам принять ислам. Если предложение отклонено, необходимо предложить противнику джизию (выкуп за сохранение жизни) в обмен на защиту от мусульман.

Если противник отказывается и от этого, начинается бой.

На самом деле джихад применяют не только для вооруженных конфликтов, с духовной стороны это означает постоянные действия и усилия для господства ислама.