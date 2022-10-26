Ни одна страна не должна помогать РФ: генсек НАТО осудил Иран

Октябрь, 26 в 16:03

НАТО осуждает Иран за поддержку России в незаконной войне против Украины и считает справедливыми санкции против Тегерана.

Об этом заявил накануне во время встречи с экипажем авианосца ВМС США George H.W. Bush в Адриатическом море генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

– Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне, – подчеркнул он и приветствовал санкции, которые страны военного блока и Евросоюза вводят против Ирана.

Говоря о заявлениях РФ по поводу “грязной бомбы”, Столтенберг сказал, что Кремль просто использует фальшивые поводы для дальнейшей эскалации.

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Президент Израиля во время своего визита в США обнародовал доказательства использования Россией в Украине дронов иранского производства.

По данным украинской разведки, Иран может в ближайшее время передать РФ дроны нового типа Arash-2 и баллистические ракеты.

Источник: NATO