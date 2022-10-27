Октябрь, 27 в 18:39

Соединенные Штаты решили ускорить размещение более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Размещение модернизированных авиационных атомных бомб B61-12 было запланировано на весну следующего года, но Вашингтон решил сейчас прибегнуть к таким действиям из-за угроз Путина о применении ядерного оружия.

Что известно о термоядерных бомбах B61-12 и об их технических характеристиках — смотрите в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

В61-12: что это за бомба

B61 — термоядерная бомба, являющаяся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США.

Бомбы В61 — модификации ядерного боеприпаса, разработанного в 1960-х годах. Термоядерные бомбы B61 стоят на вооружении США с 1968 года.

Сегодня на вооружении США стоят модификации B61-3, B61-4, B61-7 и B61-11.

B61-3 и B61-4 – тактические боеприпасы, они используются на истребителях F-15E и F-16C.

А бомбы B61-7 и B61-11 считаются стратегическими и применяются на бомбардировщиках B-2 и B-52.

В общем было создано девять вариантов В61, каждый из которых имел термоядерный заряд с различными мощностями.

Бомбы B61 транспортируются самолетами, в том числе сверхзвуковыми. Они имеют металлический сварной корпус, который может выдержать полет на сверхзвуковых скоростях.

Средняя масса В61 — около 320 кг, но может быть разной, в зависимости от модификации.

Последней модификацией является бомба B61-12. Ее разрабатывали с 2012 года, а в 2018-м управление по ядерной безопасности защитило проект.

Бомба В61-12 должна заменить B61-3, B61-4 и B61-7 на вооружении американских боевых самолетов.

Бомба получила боевую часть мощностью 50 килотонн и стала корректированной: на нее устанавливают управляемые хвостовые рули, которые позволят существенно увеличить точность и отказаться от применения тормозного парашюта.

Обновленные возможности В61-12 облегчают работу летчикам, ведь теперь не нужно пролетать четко над целью для эффективного применения.

B61-12 считают первой американской тактической бомбой с переменной мощностью заряда. Эксперты отмечают, что B61-12 может стать самым опасным ядерным оружием Вашингтона.

Особенности В61-12

Ядерное оружие B61-12 имеет длину примерно 3,6 м, а весит около 374 кг. Его можно запускать в режиме баллистической гравитации или управляемого сброса.

Хвостовая часть В61-12 обеспечивает высокий уровень точности.

Тактическая бомба воздушного базирования B61-12 имеет ядерную боеголовку малой мощности для уничтожения военных целей с минимальными побочными убытками. Боеголовка, расположена в средней части бомбы, имеет четыре варианта мощности: 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн.

Бомба использует инерциальную навигационную систему (INS) для достижения высокой вероятности попадания в цель. По предварительным данным, бомба имеет точность попадания в цель около 30 м.

Технические характеристики