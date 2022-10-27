Октябрь, 27 в 15:38

Папа Римский Франциск предупредил священнослужителей и монахинь об опасности просмотра порнографических материалов в сети. По словам понтифика, это “ослабляет священническое сердце”.

Такое заявление 85-летний Папа Римский сделал во время сессии в Ватикане, отвечая на вопрос, как новое поколение священников и семинаристов может ответственно использовать цифровые и социальные медиа.

Понтифик сообщил, что даже священники и монахини подвергаются искушению и смотрят порнографию в интернете.

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– Каждый из вас, подумайте, имели ли вы опыт просмотра или искушение цифровой порнографией. Это порок, который имеют так много людей, так много мирян, так много мирянок, а также священники и монахини. Оттуда входит дьявол… Чистое сердце, которое Иисус принимает каждый день, не может воспринять эту порнографическую информацию, – отметил он.

Папа Римский призвал будущих священников удалить любые подобные сайты со своих телефонов, “чтобы не было соблазна”.

Глава католической церкви признался, что не пользуется мобильным телефоном.

Понтифик также дал советы, как правильно ориентироваться в соцсетях и цифровом мире. Папа Франциск подчеркнул, что их стоит использовать, но не тратить на это слишком много времени. По его словам, не следует бесконечно просматривать новости и слушать музыку, отвлекающую от работы.

Как известно, церковь рассматривает порнографию как преступление против целомудрия.

Недавно Папа Римский Франциск сравнил нынешнюю ситуацию в мире с Карибским кризисом и призвал политиков приложить усилия, чтобы предотвратить ядерную войну из-за событий в Украине. Как отметил понтифик, во время продовольственного и климатического кризиса владеть ядерным оружием – аморально.