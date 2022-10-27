Октябрь, 27 в 16:44

С 1 ноября украинским беженцам в Нидерландах необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документ для подтверждения получения статуса временной защиты.

Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства.

Специальная наклейка-отметка в паспорте будет доказательством того, что украинцы проживают в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите, таким образом имеют доступ, среди прочего, к рынку труда.

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Согласно законов Нидерландов, трудоустройство иностранцев возможно только при условии получения разрешения работодателем.

Весной для беженцев была разработана специальная упрощенная процедура, благодаря которой с 1 апреля работодатели могли брать на работу украинцев без получения разрешений.

В течение этого периода украинцы имели возможность оформить все необходимые документы. Однако этот переходный механизм заканчивается 31 октября.

Следует добавить, что отметку-вклейку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для оформления необходимо до 31 октября обратиться в ведомство.