Октябрь, 27 в 15:49

Агентство ООН по окружающей среде (UNEP) заявило, что надежного пути к ограничению повышения глобальной температуры до 1,5 °C не существует.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В отчете ООН проанализировали разрыв между обещанным сокращением выбросов CO2 и уже проведенными сокращениями. В заключении говорится, что прогресс был крайне недостаточным. Для ощутимого прогресса необходимо кардинальная трансформация всей нашей жизни.

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В преддверии климатической конференции в Египте, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что миру необходимо сосредоточиться на изменение климата или же столкнуться с катастрофой.

Отмечается, что повышение температуры на 1 °C вызвало климатические катаклизмы в странах от Пакистана до Пуэрто-Рико.

Год назад на климатическом саммите COP26 страны договорились усилить свои обязательства. Но с приближением COP27 это сделали всего пара десятков. Чтобы остановить повышение глобальной температуры на уровне 1,5 °C к 2030 году выбросы должны сократиться почти на 50%, а за год они сократились всего на 1%.

— У нас был шанс внести постепенные изменения, но это время упущено. Только коренная трансформация наших экономик и обществ может спасти нас от ускоряющейся климатической катастрофы, — сказала эколог Ингер Андерсен, исполнительный директор UNEP, подготовившая исследование.

В нем говорится, что переход к “зеленому” электричеству, транспорту и экологичным и энергосберегающим жилищам идет полным ходом, но необходимо двигаться быстрее.

Все отрасли должны были избегать создания новой инфраструктуры, работающей на ископаемом топливе, вопреки планам многих стран, включая Великобританию, по разработке новых месторождений нефти и газа.

В отчете UNEP говорится, что около трети выбросов, вызывающих нагрев планеты, приходится на глобальную продовольственную систему, и к 2050 году они должны удвоиться.

Человечеству необходимо сократить пищевые отходы. Также люди могут перейти на более экологичную и здоровую диету.

В докладе говорится, что жизненно важно перенаправить глобальные финансовые потоки на “зеленые” инвестиции. Переход к экономике с низким уровнем выбросов потребует не менее 4-6 трлн долларов в год, что составляет около 2% мировых финансовых активов.