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В пять раз быстрее звука: США успешно испытали гиперзвуковую ракету

Валентина Чорна, редактор ленты
В пять раз быстрее звука: США успешно испытали гиперзвуковую ракету
Фото: Unsplash

Военно-морские силы и армия США успешно опробовали гиперзвуковую ракету.

Запуск состоялся в среду, 26 октября, с приморской стартовой площадки в штате Вирджиния.

Во время запуска военные провели ряд экспериментов, оценили навигацию ракеты и проверили передовые материалы, которые могут выдерживать очень высокую температуру.

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По данным Пентагона, ракета летела со скоростью, которая в пять раз превышала скорость звука.

Данное испытание имело цель проверить будущие аспекты быстрого конвенционного удара ВМС и гиперзвукового оружия большой дальности Армии.

Отметим, что гиперзвуковая ракета считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства противоракетной обороны.

США в ускоренном порядке разрабатывает гиперзвуковое оружие после того, как соперники – Россия и Китай – уже сообщали о его успешных испытаниях и взятии на вооружение.

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