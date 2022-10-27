В России пытаются мобилизовать граждан Узбекистана
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В российском городе Орел гражданам Узбекистана, которые работают на местном мусороперерабатывающем заводе, выдали повестки и приказали явиться в военкомат.
Сообщается, что на этой неделе местные власти Орла разослали свежую партию сообщений о мобилизации, в том числе 50 работникам мусороперерабатывающего комплекса ЭкоСити.
Граждане Узбекистана, показывая свои узбекские паспорта, попросили президента своей страны Шавката Мирзиеева вмешаться и защитить их.
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Посольство Узбекистана в России заявило, что сообщения были вручены 26 узбекам по ошибке. Ранее Узбекистан предостерег своих граждан от вступления в ряды иностранных вооруженных сил, так как по узбекскому законодательству это квалифицируется как уголовное преступление.