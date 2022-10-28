В дом Пелоси ворвался неизвестный и напал на ее мужа

Октябрь, 28 в 17:53

На мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершили нападение.

Неизвестный ранним утром проник в их дом в Сан-Франциско и напал на 82-летнего Пола Пелоси. Женщины в этот момент не было дома.

Мужчину доставили в больницу, насколько серьезны его травмы выясняется. Идет расследование.

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Пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэммилл сообщил, что нападавший был задержан. Мотивы нападения пока не известны.

– Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности, – сказал он.

Напомним, что в начале августа Пелоси прибыла на Тайвань, что обострило отношения между Китаем и США.