В дом Пелоси ворвался неизвестный и напал на ее мужа
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На мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершили нападение.
Неизвестный ранним утром проник в их дом в Сан-Франциско и напал на 82-летнего Пола Пелоси. Женщины в этот момент не было дома.
Мужчину доставили в больницу, насколько серьезны его травмы выясняется. Идет расследование.
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Пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэммилл сообщил, что нападавший был задержан. Мотивы нападения пока не известны.
– Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности, – сказал он.
Напомним, что в начале августа Пелоси прибыла на Тайвань, что обострило отношения между Китаем и США.